Донька путініста Машкова вперше зустрілася з сестрою із Харкова – родичкою революціонера Зеленського

Донька російського актора-путініста Володимира Машкова - акторка Марія Машкова – вперше зустрілася зі своєю сестрою Мілою Зеленською, яка є родом з Харкова.

Доленосна зустріч родичок, які нещодавно відшукали одна одну, відбулася в Молдові. Там сестри мають представити книгу про їхню прапрабабусю Меланію Зеленську. Окрім того, Марія Машкова зіграє моновиставу за мотивами щоденника родички.

Марія Машкова з сестрою Мілою / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Як поділилася акторка, вона неабияк тішиться, що в неї відшукалася сестра. Марія говорить, що Міла неабияк розумна, щира та смілива.

Марія Машкова з сестрою Мілою / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

"В 40 років знайти молодшу смішну, розумну, добру і сміливу сестру Мілу Зеленську – це дуже потужний досвід. Дякуємо нашій прапрабабусі з Кишинева Меланії Зеленській", - поділилася акторка.

Марія Машкова з сестрою Мілою / Фото: instagram.com/mila_zelenskaja

Зазначимо, у вересні Марія Машкова розповіла, що в неї відшукалася молодша сестра, яка родом з Харкова. Прапрабабусею сестер була Меланія Зеленська – дружина революціонера Євгена Зеленського.

Нагадаємо, Марія Машкова на початку повномасштабної війни підтримала Україну та засудила дії країни-агресорки Росії. Акторка через свою антивоєнну позицію розсварилася з батьком Володимиром Машковим, який палко підтримує загарбницьку політику путіна, та припинила з ним спілкуватися.

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