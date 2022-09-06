Донька путіністки Єгорової зізналася, коли насправді припинила спілкуватися з мамою

Ексведуча шоу "Твій День" Стася Ровінська не підтримує стосунки з мамою, акторкою Сніжаною Єгоровою, не лише через її підтримку Путіна.

У своєму Instagram Стася Ровінська зізналася, що вже давно не спілкується зі своєю зірковою мамою. Як виявилося, причина полягає не лише в тому, що Сніжана Єгорова підтримує Путіна та війну в Україні.

На питання шанувальників Ровінська відповіла, що стосунки з мамою припинилися ще задовго до початку бойових дій.

"Перестала з нею повністю спілкуватися за рік до цього. Просто не казала. Це тягнулося усе моє життя. Просто знайшла нарешті в собі сили це припинити", - розповіла Стася.

Сторіз Стасі Ровінської / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Однак акторка попросила прихильників не співчувати їй та не жаліти, адже Ровінська сама довго хотіла цього.

"У моєму випадку це супер! Це звільнення. І перемога над собою, вихід зі стану "жертви" і нарешті нормальне життя. Я стала легше дихати після цього", - зізналася Стася.

Нагадаємо, зараз Стася Ровінська разом із чоловіком та дітьми перебуває у США. Там акторка отримала головну роль у фільмі про Україну та показала перші кадри зі знімального майданчика.

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