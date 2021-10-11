Донька Распутіної звинуватила брата в домаганнях: "Хотів накачати наркотиками та тр*хнути"

Брат своєю чергою все заперечує.

Донька російської співачки Маші Распутіної Марія Захарова розповіла, що брат Роман неодноразово схиляв її до інтиму.

Дівчина говорить, що він часто грубив їй та підіймав на неї руку. Коли дівчинці виповнилось 17 років, Роман почав пропонувати інтим.

Донька Распутіної / instagram.com/_zakharova_m

"Брат пропонував переспати. Коли мені було 17, я тоді лише з ним почала спілкуватися, він приставав та пропонував неприємні речі. Я була незайманою, а він хотів стати моїм першим чоловіком. Він навіть своїй мамі говорив, що він мене накачає наркотиками і жорстко тр*хне", - розповіла дівчина у програмі "Андрей Малахов. Прямой эфир",

Однак Роман все заперечує. Він говорить, що Марія сама зі всіма фліртує та поводить себе зухвало. Хоча чоловік і не заперечує, що підіймав на неї руку.

Роман Захаров / скріншот з відео

"Ця мала комаха мені в доньки годиться. У всьому винна Распутіна. Не потрібно дітей в такому віці народжувати, у них генетичний збій трапляється. У неї дві доньки ненормальні", - заявив Роман.

До слова, Роман Захаров не має кровної спорідненості з Распутіною, у нього інша мама, він брат Марії по батькові.

Нагадаємо, 2014 року Маша Распутіна, переймаючись через революцію, скасувала поїздку до Києва. Співачка відклала придбання нерухомості в Україні.

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