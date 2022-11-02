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Донька Шварценеггера показала кумедні образи донечок на рідкісних родинних фото

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Донька Шварценеггера показала кумедні образи донечок на рідкісних родинних фото

Фото: Associated Press

Письменниця замилувала Мережу новими світлинами.

Донька Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер, поділилася милими світлинами із чоловіком та доньками в геловінських образах.

Для свята зіркова мама одягнула доньок у кумедні вбрання метелика та джміля. Чоловік письменниці, відомий актор Кріс Пратт, обрав брутальне вбрання із ковбойським капелюхом та окулярами. Сама ж Кетрін вдягнулася, як фея.

© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Метелик, джміль, садова фея... А потім був Ріп (о, і крихітний хлопець-привид Лайли)", - підписала сімейну світлину Кетрін.

© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger
© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Шанувальники були в захваті від нарядів знаменитої родини: "Це так мило!", "Милота зашкалює", "Обожнюю ваші фото з донечками".

© instagram.com/katherineschwarzenegger
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Раніше Арнольд Шварценеггер зустрівся з українським гуртом KALUSH Orchestra під час їхнього благодійного туру Америкою.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1085
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