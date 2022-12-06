Донька Шварценеггера замилувала Мережу рідкісним відео з 2-річною донечкою

Письменниця з дітьми готується до Різдва.

Донька актора та політика Арнольда Шварценеггера, Кетрін Шварценеггер, поділилася рідкісними кадрами зі своєю донечкою Лейлою.

На відео, яке письменниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram, 2-річна дівчинка у плюшевому костюмі прикрашала маленьку новорічну ялинку. Під музику разом із мамою Лейла одягала на деревце в горщику гірлянду та ялинкові прикраси.

"Лайла крутиться навколо своєї різдвяної ялинки! Тут стає святково", - підписала відео Шварценеггер.

Також в одній з публікацій письменниця показала, що подбала про святковий настрій і в молодшої доньки, шестимісячної Елоїзи Крістіни. Знаменита матуся одягнула дівчинку в комбінезон із написом "Малюк Санта".

"Найпрекрасніший час у році, особливо для перших канікул дитини", - підписала фото зіркова мама.

Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Зазначимо, хоча й Кетрін інколи ділиться контентом зі своїми дітьми, показувати обличчя дітей вона не поспішає. Нагадаємо, двох доньок письменниця виховує разом із актором Крісом Праттом.

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