Донька Шварценеггера показалася з усіма рідними братами та сестрою: який вигляд мають діти актора
Вони всі разом зустрілися на весіллі Патріка Шварценеггера.
Донька голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера показалася одразу з усіма своїми рідними братами та сестрою.
Сімейство зібралося не просто так, а з нагоди особливої події. Річ у тім, що син актора відгуляв весілля. Тож, сестри та брат Патріка Шварценеггера розділили з ним особливу подію в його сімейному житті та долучилися до святкування.
Звичайно ж, родина зробила світлину всі разом. 35-річна Кетрін, 34-річна Крістіна, 31-річний Патрік та 27-річний Крістофер залюбки попозували перед об'єктивом фотокамери. До речі, на знімку можна добре розгледіти молодшого сина Шварценеггера, який здебільшого уникає публічності. Крістофер за останні роки неабияк схуднув.
Сімейними світлинами у своєму Instagram поділилася Кетрін. На весіллі вона була разом зі своїм чоловіком, голлівудським актором Крісом Праттом, та їхніми двома донечками. Кетрін публікувала й їхні фото теж, щоправда, обличчя дітей приховала.
Зазначимо, в Арнольда Шварценеггера є четверо дітей від журналістки Марії Шрайвер – Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер. Пара прожила в шлюбі від 1989 до 2011 року. Після розлучення вони підтримують дружні стосунки. Також у Шварценеггера є позашлюбний син Джозеф від хатньої робітниці. Що цікаво, і дружина, і коханка актора були вагітними одночасно, і діти народилися з різницею в місяць. Позашлюбного сина зірка Голлівуду визнав.
Нагадаємо, старший син Арнольда Шварценеггера на початку вересня відгуляв весілля з моделлю Еббі Чемпіон. У Мережу вже злили фото зі шлюбної церемонії і розсекретили її вартість.