Донька Шварценеггера показалася з усіма рідними братами та сестрою: який вигляд мають діти актора

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press

Донька голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера показалася одразу з усіма своїми рідними братами та сестрою.

Сімейство зібралося не просто так, а з нагоди особливої події. Річ у тім, що син актора відгуляв весілля. Тож, сестри та брат Патріка Шварценеггера розділили з ним особливу подію в його сімейному житті та долучилися до святкування.

Звичайно ж, родина зробила світлину всі разом. 35-річна Кетрін, 34-річна Крістіна, 31-річний Патрік та 27-річний Крістофер залюбки попозували перед об'єктивом фотокамери. До речі, на знімку можна добре розгледіти молодшого сина Шварценеггера, який здебільшого уникає публічності. Крістофер за останні роки неабияк схуднув.

Діти Арнольда Шварценеггера від Марії Шрайвер / © instagram.com/katherineschwarzenegger

Сімейними світлинами у своєму Instagram поділилася Кетрін. На весіллі вона була разом зі своїм чоловіком, голлівудським актором Крісом Праттом, та їхніми двома донечками. Кетрін публікувала й їхні фото теж, щоправда, обличчя дітей приховала.

Кетрін Шварценеггер, Кріс Пратт та їхня донька / © instagram.com/katherineschwarzenegger

Зазначимо, в Арнольда Шварценеггера є четверо дітей від журналістки Марії Шрайвер – Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер. Пара прожила в шлюбі від 1989 до 2011 року. Після розлучення вони підтримують дружні стосунки. Також у Шварценеггера є позашлюбний син Джозеф від хатньої робітниці. Що цікаво, і дружина, і коханка актора були вагітними одночасно, і діти народилися з різницею в місяць. Позашлюбного сина зірка Голлівуду визнав.

Нагадаємо, старший син Арнольда Шварценеггера на початку вересня відгуляв весілля з моделлю Еббі Чемпіон. У Мережу вже злили фото зі шлюбної церемонії і розсекретили її вартість.