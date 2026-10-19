Донька Сінді Кроуфорд довела до сліз першою реакцією на смерть 27-річного брата

Діти Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Реклама

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд — акторка Кая Гербер — вперше прокоментувала смерть 27-річого брата Преслі, який раптово помер 20 вересня.

Тривалий час родина дотримувалась мовчання та жодним чином не висловлювалась про трагедію. А це ж Кая Гербер прокоментувала втрату рідної людини. Акторка не приховує, що смерть Преслі стала для неї шоком, що вона навіть не знаходила слів, які б могли описати горе. Кая неабияк любила старшого брата, який був для неї наставником, підтримкою та опорою.

Реклама

«Ти знаєш, як сильно я любила бути твоєю сестрою. Це завжди було й назавжди залишиться тим, що я люблю в собі найбільше. Я прийшла у цей світ, міцно вчепившись за тебе й не бажаючи відпускати. Я любила тебе так сильно, що сама не знала, куди подіти всю цю любов. А тепер, коли їй більше нікуди подітися, я майже певна, що вона поглине мене цілком», — пише Кая.

Реклама

Діти Сінді Кроуфорд у дитинстві / © instagram.com/kaiagerber

Брат багато чого навчив Каю. Доньці Сінді Кроуфорд боляче від того, що тепер в неї немає до кого звернутися за порадою, підтримкою та настановою. Кая Гербер наголосила, що їй не хотілося б, щоб саме так все сталося і щоб Преслі так раптово покинув її.

«Поки ти був тут, ти був моїм найголовнішим учителем. А тепер я залишилася з питанням: чого я взагалі можу навчитися, коли тебе більше немає? І я постійно згадую, як у дитинстві я злякалася проколювати вуха, тож ти зробив це першим. Ти завжди йшов першим. І я, бляха, так сильно хотіла б, щоб цього разу ти не пішов першим», — зізнається Кая.

Діти Сінді Кроуфорд у дитинстві / © instagram.com/kaiagerber

Донька Сінді Кроуфорд говорить, що зараз вчиться давати раду своєму горю та жити у новій реальності, де Преслі більше немає поруч, з яким більше не вдасться поговорити та якого більше неможна буде побачити. Щоправда, Кая відверто зізнається, що поки не знає, як із цим впоратися.

«Я вчуся любити тебе, коли не можу тебе бачити. Вчуся розповідати тобі щось, не беручи до рук телефон, щоб зателефонувати. Вчуся бути твоєю сестрою у світі, де я більше не можу простягнути руку й дотягнутися до тебе. Я поки що не знаю, як це робити», — зазнається Кая.

Реклама

Син Сінді Кроуфорд — Преслі Гербер / © Associated Press

Що відомо про смерть сина Сінді Кроуфорд — Преслі

Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Тіло сина Сінді Кроуфорд виявили в реабілітаційному центрі у штаті Каліфорнія, куди він прибув незадовго до смерті. Чому Преслі Гербер пішов з життя — офіційно не розголошували. Однак у західних ЗМІ припускали, що хлопець помер від зупинки серця та можливого передозування. Тіло Преслі Гербера кремували, а родина супермоделі вирішила зберігати прах у Малібу.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джордж Клуні зробив болісне зізнання про смерть сина Сінді Кроуфорд. Артист висловився про підтримку родини моделі у момент тяжкого горя.

Новини партнерів