Гламур
1148
1 хв

Донька Скрябіна у роковини смерті батька довела до сліз зверненням до нього: "Біль ніколи не зменшиться"

Барбара чуттєво вшанувала пам'ять рідної людини.

Валерія Сулима
Андрій Кузьменко

Андрій Кузьменко / © moemisto.ua

Донька лідера гурту "Скрябін", музиканта Андрія Кузьменка, довела до сліз зверненням до батька.

2 лютого роковини смерті артиста. Минуло рівно 11 років, як у моторошній ДТП загинув Андрій Кузьменко. У цю дату донька Скрябіна – Барбара – присвятила батькові допис в Instagram-stories, в якому чуттєво вшанувала його пам'ять.

Дівчина опублікувала архівне фото з татом. На знімку Андрій Кузьменко разом із донькою позував у сонячній Каліфорнії на тлі знаменитого напису Голлівуд. Також Барбара адресувала батькові слова, від яких на очах з'являються сльози. Донька артистка зазначила, що стільки б років не минуло, біль втрати ніколи не дасть про себе забути.

Донька Скрябіна показала їхнє архівне фото / © instagram.com/kuzmenko_barbara

Донька Скрябіна показала їхнє архівне фото / © instagram.com/kuzmenko_barbara

"Стільки років минуло… А такий біль ніколи не зменшиться… Вірю, що ти завжди зі мною", - адресувала батькові Барбара.

Зазначимо, Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року в моторошній ДТП у селі Лозуватка, що на Дніпропетровщині, коли повертався з гастролей додому. Авто, в якому їхав музикант, зіткнулось з молоковозом. Від травм Скрябін загинув на місці. Артистові було всього 46 років.

Нагадаємо, нещодавно вдова співака Віталія Білоножка у роковини смерті чоловіка вшанувала його пам'ять. Світлана Білоножко показалась на могилі артиста і зворушила зізнанням.

1148
