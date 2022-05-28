Донька Сніжани Єгорової про скандальну маму: "Їй не варто вживати алкоголь"

Телеведуча та акторка Стася Ровінська зізналася, як ставиться до ексчоловіка своєї скандальної мами Сніжани Єгорової – Антіна Мухарського.

Так, знаменитість, яка нещодавно переїхала до США, зізналася, що не поважає колишнього своєї мами та пояснила, чому.

Зокрема, Стася прокоментувала вислови Антіна в автобіографічній книжці, де він описав стосунки зі Сніжаною. Там він заявив, що зміни у поведінці путіністки пов'язані із вживанням алкоголю.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Ровінська поділилася, що їй складно коментувати, що каже Антін, оскільки він теж набрехав.

Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

"Він теж така людина… Не дуже поважаю, якщо чесно, тому що каже одне, а робить інше. Вони одне одного вартують. І книжка його – наполовину брехня. Більше, ніж наполовину! Можу погодитися лише в тому, що їй не варто його вживати, тому що в неї і так характер не дуже хороший, а коли випиває – це загострюється. Але назвати її алкоголічкою, звісно, я не можу, це неправда", – зазначила ведуча.

Також акторка поділилася, що навіть писала Антіну особисті повідомлення, де цікавилася, навіщо він бреше.

"Були ситуації, коли я йому писала: "Навіщо ти брешеш? Ти ж кажеш неправду", а він мені: "Це війна, дєтка, нічого особистого", – пригадала вона.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розповіла про те, як скидала мамі відео з бомбосховища з маленьким сином. Відповідь Єгорової її шокувала.

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