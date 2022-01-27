Донька Сніжани Єгорової зі сльозами на очах прокоментувала провокаційний пост мами

Стася Ровінська також розповіла про важкі стосунки з мамою.

Акторка та ведуча Сніжана Єгорова опублікувала пост у Facebook, у якому написала, що підтримує країну-агресорку на чолі з Путіним та засуджує дії України.

Цей пост викликав резонанс у соцмережі та в українських ЗМІ.

Телеведуча Стася Ровінська, старша донька Сніжани Єгорової, змушена була висловити свою думку стосовно цього та опублікувала пост-реакцію у соцмережі.

Стася Ровінська / пресслужба каналу "1+1"

А наступного дня, у прямому ефірі "Твого дня" на 1+1 висловила свою позицію.

"Це історія, яку не хочеться згадувати. Для мене це дуже болюче. Але історія ця, скоріше, не лише про мене, а й про інших українців, у яких в сім'ях виникають подібні ситуації в стосунках", - сказала Ровінська.

Стася Ровінська / пресслужба каналу "1+1"

Колега Ровінської Костянтин Грубич підтримав її в ефірі, та розповів, що і в його родині виникла така ситуація – він не спілкується з двоюрідними братами з Луганщини саме через різні категоричні політичні позиції.

"Я б ніколи не написала чи не сказала публічно того, що може дискредитувати мою маму, якою б вона не була. Все одно вона залишається моєю мамою. Але вчора трапилася історія, яка, як мені здається, дуже показова. Мене зрозуміють інші мами. Я сама мама трьох дітей. Вчора, забираючи свого сина з садочка, тато однієї дитини сказав мені: "Ви ще не в Росії? Чого ще не поїхали?" Я навіть спочатку його не зрозуміла. А потім вихователька сказала: "Може, ви не будете водити свого сина до садочка ,поки все не минеться?" Я – не моя мама. У мене є своя родина – мій чоловік, мої власні діти. І я несу за них відповідальність. Ми всі живемо тут. І я не хочу, аби вони чогось боялися. Ми підтримуємо Україну всі роки, поки триває війна. Я мусила зробити цей пост, аби захистити їх. І вголос чітко сказати про мою і нашу позицію. Дякую за підтримку друзям і колегам. Хай буде мир в Україні!" - заявила у прямому ефірі "Твого дня" Стася Ровінська, ледь стримуючи сльози.

У соцмережі пост Стасі Ровінської підтримало багато друзів та колег:

Марічка Падалко: "Стасю, сильна заява! Сил тобі!"

Соломія Вітвіцька: "Обіймаю".

Наталка Денисенко: "Стасю, попри позицію твоєї мами - вона тебе любить. Жаль, але ми нічого не можемо зробити з рухом інших. Підтримую тебе. Тримайся".

Костянтин Грубич: "Стась! Бог наділив людину правом вибору. Інколи найпростіший крок не туди, може призвести до фатальних наслідків. Ти зараз ще раз зробила свій вибір. Чесно і як на сповіді. Не кожному це під силу. Я за тебе. А про маму… Вона нею буде для тебе без будь-якого вибору. Бо не ти її обирала, а Той, хто це зробив, розсудить. Обнімаю і пишаюся тобою, мама з великої літери!"

Анжеліка Рудницька: "Сонечко! Думала про тебе сьогодні, коли зважувала: писати чи ні пост про Сніжану… Мама - завжди мама. За неї болить серце. Обнімаю тебе і дякую за твою позицію і виваженість. Хай буде мир в Україні, в головах, в душах, в родинах, у світі".

Костянтин Грубич, Стася Ровінська, Володимир Рабчун / пресслужба каналу "1+1"

Також було багато підтримки серед звичайних глядачів та прихильників Ровінської:

"Дякую Вам за позицію! Ви - одна з найкращих представників своєї країни". "Стася, не плачте. Дивлюсь "Твій день" і разом з вами плачу. Обіймаю вас. Все буде добре". "Моя підтримка вам. Ви неймовірна мама, дружина і донька". "Ви справжня жінка! Ви справжня УКРАЇНКА!". "Стасю, ви добра, чуйна і світла людина! Я це відчуваю навіть через екран телевізора. Хочу вас підтримати і сказати, що ви велика молодець і розумничка. Здоров'я Вам та Вашим діткам і всім нам МИРУ!"

Стася Ровіньска взяла участь у флешмобі в Instagram та Facebook та додала до свого фото на аватарці прапор України.

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