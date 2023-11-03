Донька Сніжани Єгорової зізналася, чи спілкується з мамою-путіністкою і де та перебуває

Стася Ровінська поділилася, що у неї вже немає образ на маму.

Донька ведучої Сніжани Єгорової, яка підтримує геноцид українців і криваву політику Путіна, акторка Стася Ровінська, зізналася, чи спілкується зі своєю скандальною мамою.

За словами Ровінської, вона вже пробачила свою матір, але повністю викреслила одіозну родичку зі свого життя. Під час розмови зі Славою Дьоміним Стася зізналася, що не бачить сенсу у спілкуванні зі своєю біологічною матір'ю.

"У мене вже немає образи. Я просто не хочу спілкуватися і мати жодних справ. Просто не хочу. У мене немає образ, але навіщо мені себе переламувати, щоб шукати якісь шляхи, шукати щось хороше, "тому що це мама". Я не хочу цього робити. Ця людина не заслуговує на увагу. Я її повністю викреслила", – сказала Ровінська.

Сніжана Єгорова та Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Також Стася розсекретила, де перебуває її мати-путіністка. За словами акторки, Єгорова разом із трьома молодшими дітьми наразі в Туреччині, де була й до цього.

"Вона в Туреччині з дітьми перебуває. Інколи я навіть натрапляю на її Telegram-канали, де вона якусь таку єрєсь пише. Але це дає мені навіть більше розуміння про цю людину, що там трішки ку-ку, бо там Сталін – герой, Путін – герой. Інколи таке навіть смішно подивитися. Мені шкода, що у мене немає нормальних стосунків, як із нормальною людиною. Так, звісно, мені б хотілося, як дитині моїй внутрішній, але у мене зараз настільки фокус на моїх власних дітях. У мене вже немає часу рефлексувати, наскільки я бідна-нещасна була в дитинстві", – пояснила Ровінська.

Стася Ровінська та Сніжана Єгорова

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська пригадала, як написала Сніжані Єгоровій із бомбосховища на початку повномасштабної війни. Ровінська надіслала мамі відео, де разом із сином ховається від російських ракет, сидячи на підлозі. Відповідь матері-путіністки акторку тоді добила.

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