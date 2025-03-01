Донька Снуп Догга повідомила про передчасні пологи та показала 6-місячного малюка: "Я плакала"

Популярний американський репер Snoop Dogg став дідусем увосьме.

Молодша донька зірки Корі Бродус народила донечку від нареченого Вейна Дьюса. Радісною новиною донька знаменитості поділилася в Instagram. Водночас Корі зазначила, що пологи були передчасними й дитина з'явилася на світ на 25-му тижні.

Такі непередбачувані обставини змусили неабияк хвилюватися пару. Бродус говорить, що її мучили докори сумління, але попри всі загрози, вона дуже вдячна Богу за донечку. У фотоблогу вона показала перше фото новонародженої онучки Snoop Dogg, але поки що приховала її обличчя. На зображенні видніється лише маленька ніжка з розміром у пів пальця медика, який тримає її.

Донька Снуп Догга народила доньку

"Принцеса з'явилася у шість місяців. Я безупинно плакала, безупинно звинувачувала себе за те, що не змогла дати їй того, чого вона потребувала. Але попри все, Бог завжди доводить мені, що я у Нього є! Донечка з'явилася на 25-му тижні й вона найкраща!" – зворушила Корі Бродус.

Нагадаємо, нещодавно у винахідника Ілона Маска також відбулося поповнення в родині. Одіозний бізнесмен став батьком учотирнадцяте - стало відомо ім'я новонародженого.

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