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Донька Снуп Догга повідомила про передчасні пологи та показала 6-місячного малюка: "Я плакала"

Донька Снуп Догга повідомила про передчасні пологи та показала 6-місячного малюка: "Я плакала"

Snoop Dogg з донькою / Фото: Associated Press

Це вже восьма онука для репера.

Популярний американський репер Snoop Dogg став дідусем увосьме.

Молодша донька зірки Корі Бродус народила донечку від нареченого Вейна Дьюса. Радісною новиною донька знаменитості поділилася в Instagram. Водночас Корі зазначила, що пологи були передчасними й дитина з'явилася на світ на 25-му тижні.

Такі непередбачувані обставини змусили неабияк хвилюватися пару. Бродус говорить, що її мучили докори сумління, але попри всі загрози, вона дуже вдячна Богу за донечку. У фотоблогу вона показала перше фото новонародженої онучки Snoop Dogg, але поки що приховала її обличчя. На зображенні видніється лише маленька ніжка з розміром у пів пальця медика, який тримає її.

Донька Снуп Догга народила доньку / ©
Донька Снуп Догга народила доньку

"Принцеса з'явилася у шість місяців. Я безупинно плакала, безупинно звинувачувала себе за те, що не змогла дати їй того, чого вона потребувала. Але попри все, Бог завжди доводить мені, що я у Нього є! Донечка з'явилася на 25-му тижні й вона найкраща!" – зворушила Корі Бродус.

Нагадаємо, нещодавно у винахідника Ілона Маска також відбулося поповнення в родині. Одіозний бізнесмен став батьком учотирнадцяте - стало відомо ім'я новонародженого.

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