Донька Степана Гіги розкрила, що продовжував повторювати митець до останніх днів життя

Степан Гіга та його діти — Квітослава й Степан / © Пресслужба Степана Гіги

Втрата артиста Степана Гіги стала однією з найемоційніших історій українського шоу-бізнесу останнього часу — донька метро Квітослава Гіга поділилася особистими спогадами та як їй вдається переживати цей епізод життя.

Квітослава відверто говорить, що досі вчиться жити з відчуттям втрати. Вона згадує, як змінилося її життя після смерті батька. Родина намагається триматися разом і зберігати його творчу спадщину. Для неї це не лише біль, а й внутрішній обов’язок. Вона постійно повертається до батькових слів і порад. Саме вони допомагають їй рухатися вперед навіть у складні моменти.

«Це найважчий період у моєму житті. Цю втрату неможливо описати словами, і я розумію, що цей біль не мине ніколи. Але зараз ми хочемо продовжити його справу, тому що до останніх днів тато говорив лише про те, як він нами пишається й як сильно вірить у нас. Саме це сьогодні дає сили рухатися далі», — наголосила донька виконавця в інтерв’ю Telegraf.

У спогадах Квітослава повертається до тих розмов, які назавжди залишилися для неї опорою. Вона каже, що батько завжди знаходив прості, але дуже точні слова підтримки. Ці поради стали для неї внутрішнім орієнтиром. Навіть зараз вона подумки звертається до нього, коли стикається з труднощами. Найцінніше, що він їй залишив, — це віра у власну унікальність і талант.

«Він знаходив дуже правильні й влучні слова. І зараз мені дуже не вистачає тих моментів, коли ми могли просто сісти й душевно поговорити. Коли мені важко, я часто думаю: „А що б мені зараз порадив тато?“. І це справді допомагає. Напевно, головна його порада — вірити в себе так, як він вірив у мене. Тато завжди казав, що кожна людина — індивідуальна й неповторна. Тому я ніколи не намагалася себе з кимось порівнювати. Я просто пам’ятаю його слова: „Співай серцем, щиро й по-справжньому. Таких, як ти, більше немає“. І для мене це дуже важливо», — додала Квітослава.

