Донька Стінга вийшла заміж: яким було її розкішне триденне весілля в Італії

Донька Стінга / © instagram.com/fuschiakate

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Донька британського співака Стінга – акторка Фуксія Кейт Самнер – вийшла заміж вдруге.

Артистка разом зі своїм коханим Максом Райтом відгуляла розкішне весілля. Парочка влаштувала триденне святкувала в місті Ното, що розташоване на острові Сицилія, Італія. На весіллі зібралися близькі друзі та рідні молодят. Звичайно ж, був Стінг із нинішньою дружиною та їхніми спільними дітьми. Також була й мама Фуксії Кейт Самнер та її старший брат, пише Daily Mail.

Донька Стінга вийшла заміж / © instagram.com/fuschiakate

Першого дня весілля гостей розважали вуличною вечіркою. Атмосферу створював італійський маршовий оркестр. Гості також насолоджувалися місцевою їжею. А вже ввечері вони відвідали італійський театр.

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Донька Стінга вийшла заміж / © instagram.com/fuschiakate

Основна частина весілля відбулася другого дня. Саме тоді закохані сказали одне одному омріяне так. Кейт одягнула білу стриману, але пишну сукню, а образ вона доповнила вельоном. Її чоловік обрав сірий костюм та сорочку. Особливо гостям запам'яталася кумедна, але водночас зворушлива промова Стінга. Музикант зізнався, що спочатку й не знав, що думати про вибір доньки, але згодом зрозумів, як Райт її кохає.

Донька Стінга вийшла заміж / © instagram.com/fuschiakate

Третій день весілля вже був завершальним. Гості насолоджувалися барбекю та відходили після вечірки.

Саме такий був святковий стіл / © instagram.com/fuschiakate

Зазначимо, Фуксія Кейт Самнер народилася у шлюбі Стінга з акторкою Френсіс Томелті. Також у колишнього подружжя є син Джозеф. Наразі музикант одружений із Труді Стайлер, з якою має трьох спільних дітей.

Що ж стосується Кейт, то для неї цей шлюб теж другий. До 2022 року вона була заміжня за бізнесменом Крісом Кантровіцом. У цьому шлюбі акторка народила сина Акіра.

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