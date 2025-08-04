Донька Стіва Джобса вийшла заміж: Іві показала єдине фото зі свого розкішного весілля

Стів Джобс та його донька Іві / © Associated Press

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Модель і кінна спортсменка Іві Джобс, наймолодша донька засновника Apple Стіва Джобса, показала єдине фото зі свого розкішного весілля за понад 6,7 мільйонів доларів.

Про зміни в особистому житті знаменитості стало відомо минулого тижня. Хоч деякі деталі весілля західна преса розкрила, однак подія була максимально конфіденційною, що папараці навіть не змогли зробити фото. Та, все ж таки, Іві Джобс потішила одним єдиним знімком.

У своєму Instagram модель опублікувала фото зі своїм чоловіком, британським олімпійським чемпіоном Гаррі Чарльзом, де вони зображені в образі молодят. Судячи зі знімку, Іві обрала доволі стриману сукню від бренду Givenchy. Образ вона доповнила довгим вельоном. Тим часом спортсмен одружувався в чорному офіційному костюмі та в білій сорочці з метеликом.

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Іві Джобс та Гаррі Чарльз / © instagram.com/evejobs

У дописі Іві Джобс подякувала всім, хто допоміг їм з організацією весілля та розділив свято.

Весілля наймолодшої доньки Стіва Джобса – що відомо

Іві Джобс вийшла заміж за британського спортсмена Гаррі Чарльза. Свято пари тривало чотири дні, а обійшлося воно в понад 6,7 мільйонів доларів. Закохані спочатку обмінялися весільними обітницями в церкві Святого Михайла та всіх ангелів, після чого вирушили до маєтку Estelle Manor, де на них чекали гості, серед яких було чимало світової еліти.

Загалом, Іві Джобс та Гаррі Чарльз познайомилися 2022 року. Свої стосунки пара особливо не афішувала. Громадськість про них дізналася лише 2024 року, коли вони разом з'явилися на Олімпійських іграх у Парижі. Того ж таки року восени Іві та Гаррі заручилися.

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