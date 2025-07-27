Донька Стіва Джобса зіграла пишне весілля за понад 6 млн доларів: хто наречений і які гості були з РФ

Стів Джобс і його донька Іві / © Associated Press

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Модель і кінна спортсменка Іві Джобс, наймолодша донька засновника Apple Стіва Джобса, вийшла заміж за британського олімпійського чемпіона Гаррі Чарльза.

Грандіозне святкування відбулося в мальовничому селі Грейт-Тью в Оксфордширі та обійшлося родині нареченої у понад 6,7 мільйона доларів. Весілля тривало понад чотири дні й зібрало еліту з усього світу. Аристократична подія відгриміла з розмахом і високим рівнем конфіденційності. Святкову атмосферу доповнив виступ легендарного Елтона Джона, який, за інформацією ЗМІ, отримав за свій сет гонорар у понад 1,3 мільйона доларів, пише "HELLO!".

Іві Джобс з чоловіком / © instagram.com/evejobs

Сама урочиста церемонія відбулася в церкві Святого Михайла та всіх ангелів. Цікаво, що туди наречена прибула на пів години пізніше, скористалася чорним входом, а охоронці прикривали її парасолями, не залишивши жодного шансу для папараці.

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Після обміну обітницями молодята залишили церкву через задній вихід і вирушили до місця святкування — маєтку Estelle Manor. Цей розкішний клуб площею 1214 гектарів має готель, тенісні корти, басейн, ресторани та тренажерний зал. Саме там 2018 року святкувала свій дівич-вечір Меган Маркл.

Іві Джобс з чоловіком / © instagram.com/evejobs

Серед гостей – топові представники світової еліти. Зокрема, колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, принцеса Беатріс, донька Білла Гейтса Дженніфер, барабанщик Arctic Monkeys Метт Хелдерс та інші, зокрема, була навіть і донька росіянина Романа Абрамовича Софія.

Наречену підтримували дев’ять подружок у червоних атласних сукнях, серед яких була й Джессіка Спрінгстін — дочка культового музиканта Брюса Спрінгстіна. Проте поки що жодного офіційного фото молодят ще не опубліковано. Через високий рівень конфіденційності організатори весілля не розголошують деталей навіть про весільну сукню Іві. Однак захід уже назвали "весіллям року", що увійде в історію світських хронік.

Щодо історії кохання Іві та Гаррі — пара познайомилася 2022 року, однак довгий час тримала стосунки поза публічністю. Уперше разом вони з’явилися лише на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, де Гаррі здобув золото. Заручини відбулися у вересні минулого року, однак і вони були оголошені скромно, без зайвої медійності.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Альона Омаргалієва показала, яким було її весілля з Тамерланом 12 років тому.