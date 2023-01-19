Донька телеведучого Олександра Педана показала свою кімнату в гуртожитку

Валерія також розповіла про своє студентське життя.
Через повномасштабне вторгнення тисячам українських абітурієнтів велося нелегко. Замість того, щоб зосередитися на ЗНО, підлітки були змушені хвилюватися через ракетні обстріли та адаптуватися до змін у вступній кампанії. Попри все, тогорічні випускники гідно пройшли цей етап і сьогодні є гордими першокурсниками українських та іноземних університетів.
Серед них і Валерія, донька телеведучого та громадського діяча Олександра Педана. Дівчина навчається на спеціальності "Соціологія" в Українському Католицькому Університеті, що у Львові.
"До повномасштабної війни ми з татом їздили Україною зі зніманнями проєкту "УніверCheck". Задумка була така – знімаємо проєкт і одночасно шукаємо мені універ. Тоді ми були у Львові, але ґрунтовніше розглядали "Львівську Політехніку", хоча УКУ та інші виші також згадували. Тоді я й замислилася над тим, щоб переїхати у Львів на навчання", – каже Валерія.
Навчатися важко, зізнається дівчина, але цікаво. Однак, як і кожному студенту, найбільше їй подобається проводити час з одногрупниками та сусідками за кімнатою. Жити Валерія вирішила в колегіумі – така назва гуртожитків Українського Католицького Університету. І разом із нею в кімнаті ще двоє дівчат.
"УКУ створює всі умови, щоб студенти комунікували між собою. На дверях кімнат є наліпки з твоїм іменем та рідним містом, аби інші студенти швидше запам'ятали тебе. На території універу є також чимало локацій, де можна навчатися гуртом. Є трапезна, де ми їмо з друзями разом. Для студентів, до речі, діє 50-відсоткова знижка. Тому необхідності готувати немає, хіба якщо є бажання", – розповідає Валерія.
Детальніше про своє студентське життя дівчина розповіла у першому випуску другого сезону "УніверCheck". Разом із батьком і командою проєкт вирішили продовжити, аби познайомити зі ще більшою кількістю українських вишів.
"У другому сезоні ми прийняли рішення акцентуватися також на професіях, щоб молодь спочатку вирішувала, ким хоче працювати, і під це бажання підбирала університет. Ми сходили в гості до топових українських компаній, працівники яких розповіли, чим займаються, які кар'єрні перспективи, заробітні плати. Таким чином ми хочемо змотивувати молодь залишатися, вступати в Україні та будувати кар'єру тут", - пояснює Олександр Педан.
У першому випуску “УніверCheck 2. Професії” детальніше розглянули спеціальності соціолога, на якого навчається донька телеведучого, а також професію маркетолога.
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