Донька телеведучого Олександра Педана показала свою кімнату в гуртожитку

Через повномасштабне вторгнення тисячам українських абітурієнтів велося нелегко. Замість того, щоб зосередитися на ЗНО, підлітки були змушені хвилюватися через ракетні обстріли та адаптуватися до змін у вступній кампанії. Попри все, тогорічні випускники гідно пройшли цей етап і сьогодні є гордими першокурсниками українських та іноземних університетів.

Серед них і Валерія, донька телеведучого та громадського діяча Олександра Педана. Дівчина навчається на спеціальності "Соціологія" в Українському Католицькому Університеті, що у Львові.

"До повномасштабної війни ми з татом їздили Україною зі зніманнями проєкту "УніверCheck". Задумка була така – знімаємо проєкт і одночасно шукаємо мені універ. Тоді ми були у Львові, але ґрунтовніше розглядали "Львівську Політехніку", хоча УКУ та інші виші також згадували. Тоді я й замислилася над тим, щоб переїхати у Львів на навчання", – каже Валерія.

Донька Олександра Педана показала свою кімнату у гуртожитку

Навчатися важко, зізнається дівчина, але цікаво. Однак, як і кожному студенту, найбільше їй подобається проводити час з одногрупниками та сусідками за кімнатою. Жити Валерія вирішила в колегіумі – така назва гуртожитків Українського Католицького Університету. І разом із нею в кімнаті ще двоє дівчат.

"УКУ створює всі умови, щоб студенти комунікували між собою. На дверях кімнат є наліпки з твоїм іменем та рідним містом, аби інші студенти швидше запам'ятали тебе. На території універу є також чимало локацій, де можна навчатися гуртом. Є трапезна, де ми їмо з друзями разом. Для студентів, до речі, діє 50-відсоткова знижка. Тому необхідності готувати немає, хіба якщо є бажання", – розповідає Валерія.

Олександр Педан з донькою

Детальніше про своє студентське життя дівчина розповіла у першому випуску другого сезону "УніверCheck". Разом із батьком і командою проєкт вирішили продовжити, аби познайомити зі ще більшою кількістю українських вишів.

"У другому сезоні ми прийняли рішення акцентуватися також на професіях, щоб молодь спочатку вирішувала, ким хоче працювати, і під це бажання підбирала університет. Ми сходили в гості до топових українських компаній, працівники яких розповіли, чим займаються, які кар'єрні перспективи, заробітні плати. Таким чином ми хочемо змотивувати молодь залишатися, вступати в Україні та будувати кар'єру тут", - пояснює Олександр Педан.

У першому випуску “УніверCheck 2. Професії” детальніше розглянули спеціальності соціолога, на якого навчається донька телеведучого, а також професію маркетолога.

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