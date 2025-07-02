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Донька Тетяни Шеліги налякала невтішними подробицями про її стан: "Майже весь час у маренні"
Донька Тетяни Шеліги розповіла, як вона нині почувається. Також стало відомо, коли артистці насправді стало гірше.
Донька відомої української акторки театру та кіно, заслуженої артистки України Тетяни Шеліги, яка раніше розповіла про тяжкий стан мами, розкрила більше подробиць.
Анастасія Савицька-Шеліга говорить, що знаменитості стало гірше на Великдень, який цьогоріч був 20 квітня. Зокрема, акторка сходила до церкви, провела час із рідними, а на вечір відчула жахливий біль у спині, де їй 2022 року зробили операцію. Донька артистки в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що спочатку її мама пересувалася за допомогою спеціальних ходунків. Однак з часом Тетяна Шеліга стала гірше почуватися.
"У неї почалися жахливі болі в спині – саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція. Вона плакала, кричала…Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами, вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Якийсь час вже зовсім не піднімається", - говорить донька акторки.
Наразі Тетяна Шеліга взагалі не ходить. Окрім того, вона лежить на матраці, адже донька не в змозі підняти її на диван, та й акторка може з нього впасти, що вже траплялося. Анастасія Савицька-Шеліга планує придбати мамі функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац. Наразі за станом акторки стежить її донька та онучки.
"Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти – вона майже паралізована. Однак якби і змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, імовірно, намагалася піднятися – і впала. Зараз думаю про функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац", - поділилася донька знаменитості.
Анастасія Савицька-Шеліга також додала, що не планувала нічого розповідати. Однак з артисткою намагаються зв'язатися друзі, колеги, а вона просто не в змозі відповісти. Донька знаменитості говорить, що її мама майже весь час перебуває в маренні.
"Вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлень, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, а вона не розуміє, що відбувається. Стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час у маренні", - додала донька артистки.
Зазначимо, на початку 2022 року акторці зробила серйозну операцію на серці. У Тетяни Шеліги була на 99% закрита аорта, тож їй терміново встановили стент.
Нагадаємо, нещодавно актор Арам Арзуманя розповів про проблеми зі спиною. В артиста виявили грижі в спині, що впливали на його здатність ходити.