Донька Тетяни Шеліги налякала невтішними подробицями про її стан: "Майже весь час у маренні"

Тетяна Шеліга / © facebook.com/sheligatatyana

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Донька відомої української акторки театру та кіно, заслуженої артистки України Тетяни Шеліги, яка раніше розповіла про тяжкий стан мами, розкрила більше подробиць.

Анастасія Савицька-Шеліга говорить, що знаменитості стало гірше на Великдень, який цьогоріч був 20 квітня. Зокрема, акторка сходила до церкви, провела час із рідними, а на вечір відчула жахливий біль у спині, де їй 2022 року зробили операцію. Донька артистки в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що спочатку її мама пересувалася за допомогою спеціальних ходунків. Однак з часом Тетяна Шеліга стала гірше почуватися.

"У неї почалися жахливі болі в спині – саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція. Вона плакала, кричала…Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами, вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Якийсь час вже зовсім не піднімається", - говорить донька акторки.

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Тетяна Шеліга / © facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Наразі Тетяна Шеліга взагалі не ходить. Окрім того, вона лежить на матраці, адже донька не в змозі підняти її на диван, та й акторка може з нього впасти, що вже траплялося. Анастасія Савицька-Шеліга планує придбати мамі функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац. Наразі за станом акторки стежить її донька та онучки.

"Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти – вона майже паралізована. Однак якби і змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, імовірно, намагалася піднятися – і впала. Зараз думаю про функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац", - поділилася донька знаменитості.

Тетяна Шеліга

Анастасія Савицька-Шеліга також додала, що не планувала нічого розповідати. Однак з артисткою намагаються зв'язатися друзі, колеги, а вона просто не в змозі відповісти. Донька знаменитості говорить, що її мама майже весь час перебуває в маренні.

"Вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлень, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, а вона не розуміє, що відбувається. Стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час у маренні", - додала донька артистки.

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Тетяна Шеліга / © facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Зазначимо, на початку 2022 року акторці зробила серйозну операцію на серці. У Тетяни Шеліги була на 99% закрита аорта, тож їй терміново встановили стент.

Нагадаємо, нещодавно актор Арам Арзуманя розповів про проблеми зі спиною. В артиста виявили грижі в спині, що впливали на його здатність ходити.