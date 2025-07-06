Донька Тетяни Шеліги розкрила правду про стан зірки напередодні її смерті: "Пекельні болі"

Тетяна Шеліга / © facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

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Сьогодні, 6 липня, відбулося прощання з українською акторкою театру і кіно Тетяною Шелігою, яка померла 3 липня.

Після поховання донька зірки Анастасія Савицька-Шеліга вперше поділилася подробицями останніх днів мами та подякувала усім, хто підтримував родину в цей важкий період. За її словами, останні тижні життя зірки стали справжнім випробуванням для всієї сім'ї. Зокрема тому, що Тетяна Леонардівна страждала від сильної болі на тлі низки захворювань.

"Сьогодні (6 липня – прим. ред.) відбулось прощання з Тетяною Шелігою. Хочу подякувати кожному з вас за допомогу на гідне прощання і поховання мами. Останні тижні вона провела в пекельних болях. Те, що вона особисто, і ми з моїми двома дівчатами пережили – не передати словами. Знаєте, в неї є подушка з надписом: "Всесвіт любить тебе". Тепер я знаю, що це правда. Миру Україні! У вірі та єдності сила", — зворушила подробицями донька зірки.

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Тетяна Шеліга з родиною / © facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

Нагадаємо, за декілька років до смерті Тетяна Шеліга перебувала у важкому стані на тлі серцево-судинних захворювань і перенесених операцій. В останні місяці життя акторка майже увесь час була прикута до ліжка та марила. На жаль, вона пішла у засвіти на 77-му році життя.