Донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала його свіжі фото: як змінився 70-річний актор

Брюс Вілліс із донькою Таллулою / © instagram.com/buuski

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Донька тяжкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса на свіжих фото показала, як змінився її батько.

Від 2022 року, коли у зірки Голлівуду виявили афазію, а згодом деменцію, артист майже не з'являється на публіці. Зокрема, Брюс Вілліс проводить свій час вдома, де ним опікуються близькі. Тим не менш, час від часу рідні актора публікують свіжі фото з ним, на яких можна розгледіти, який він зараз вигляд має.

Брюс Вілліс із донькою Таллулою / © instagram.com/buuski

Цього разу світлинами з батьком поділилася Таллула. Зокрема, вона провела з татом неділю. Звичайно, на пам'ять Таллула зробила декілька знімків, якими вже встигла поділитися в Instagram. На кадрах можна розгледіти, як змінився 70-річний актор.

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Брюс Вілліс із донькою Таллулою / © instagram.com/buuski

Зазначимо, Брюс Вілліс страждає від деменції, яку йому діагностували 2023 року. Хоча про проблеми з його здоров'ям стало відомо 2022 року, але тоді вважалося, що у нього афазія. На жаль, хвороба швидко прогресує та від неї немає ліків. Пацієнти з таким діагнозом відчувають зміну в поведінці, проблеми з мовленням та втрачають соціальну чутливість.

Брюс Вілліс із нареченим доньки Таллули / © instagram.com/buuski

Нагадаємо, нещодавно інша донька Брюса Вілліса – Румер – поділилася невтішними новинами про його стан. Вона натякнула, що батько став почуватися гірше.