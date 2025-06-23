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Донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала його свіжі фото: як змінився 70-річний актор
Брюс Вілліс після того, як в нього діагностували деменцію, не з'являється на публіці. Однак рідні актора час від часу тішать його свіжими фото.
Донька тяжкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса на свіжих фото показала, як змінився її батько.
Від 2022 року, коли у зірки Голлівуду виявили афазію, а згодом деменцію, артист майже не з'являється на публіці. Зокрема, Брюс Вілліс проводить свій час вдома, де ним опікуються близькі. Тим не менш, час від часу рідні актора публікують свіжі фото з ним, на яких можна розгледіти, який він зараз вигляд має.
Цього разу світлинами з батьком поділилася Таллула. Зокрема, вона провела з татом неділю. Звичайно, на пам'ять Таллула зробила декілька знімків, якими вже встигла поділитися в Instagram. На кадрах можна розгледіти, як змінився 70-річний актор.
Зазначимо, Брюс Вілліс страждає від деменції, яку йому діагностували 2023 року. Хоча про проблеми з його здоров'ям стало відомо 2022 року, але тоді вважалося, що у нього афазія. На жаль, хвороба швидко прогресує та від неї немає ліків. Пацієнти з таким діагнозом відчувають зміну в поведінці, проблеми з мовленням та втрачають соціальну чутливість.
Нагадаємо, нещодавно інша донька Брюса Вілліса – Румер – поділилася невтішними новинами про його стан. Вона натякнула, що батько став почуватися гірше.