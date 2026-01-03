Донька Томмі Лі Джонса померла в новорічну ніч: ЗМІ розкрили причину смерті 34-річної Вікторії

Томмі Лі Джонс із донькою Вікторією / © Getty Images

Стала відома причина смерті доньки американського актора Томмі Лі Джонса – 34-рчної Вікторії.

Правоохоронці ще не надавали офіційних висновків. Проте виданню People вдалося отримати доступ до аудіозапису диспетчерської, де йшлося про смерть Вікторії. Інцидент кваліфікували як "код три". Так зазначається, коли йдеться про передозування наркотичними речовинами. Ймовірно, саме це й стало причиною смерті 34-річної Вікторії.

До речі, згідно з судовими протоколами, за минулий рік доньку Томмі Лі Джонса щонайменше двічі заарештовували, в тому числі й за зберігання наркотиків.

Тим часом родина Вікторії вже прокоментувала втрату. Рідні жінки подякували за підтримку та адресовані їм втішні слова. Разом із тим родина попросила поважати їхню конфіденційність в момент горя.

"Ми цінуємо всі добрі слова, думки та молитви. Будь ласка, поважайте нашу конфіденційність у цей важкий час. Дякуємо", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, доньку Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в одному з готелів Сан-Франциско у ніч проти 1 січня. Правоохоронці, які прибули на місце події, виключили насильницьку смерть. Наразі триває розслідування справи.

