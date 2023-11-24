Донька важкохворого Брюса Вілліса довела до сліз відео, де в актора трусяться руки

Скаут Вілліс поділилася, як проводить час з батьком.

Рідні хворого на деменцію голлівудської зірки Брюса Вілліса почали дедалі частіше ділитися фото і відео з важкохворим актором.

Цього разу зворушливі до сліз кадри у себе в Instagram розмістила середня донька 68-річного Вілліса та його ексдружини Демі Мур Скаут.

У сторіз свого фотоблогу Скаут запостила коротке відео без звуку, де батько бере її за руку. При цьому руки у "міцного горішка" трусяться, а сам він дивиться вдалечінь.

Донька Брюса Вілліса поділилася рідкісним відео з ним

Також Скаут поділилася фотографією, де вона поклала голову батьку на руку. Своєю чергою шанувальники зізналися, що дуже поважають Брюса Вілліса і їм дуже шкода, що його проблеми зі здоров'ям на нього так сильно впливають:

Боляче дивитися на нього в такому стані

Як шкода його. Такий чудовий актор

Шкода Брюса, і йому важко, адже з часом він забуде всіх і думатиме, що серед чужих людей живе... І рідним, звісно, важко це бачити

Лише вчора дивилася з ним молодим фільм. Дивишся і вже якийсь осад є. Все ж таки актор дитинства

Брюс Вілліс з донькою / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Нагадаємо, раніше старша донька Брюса Вілліса і Демі Мур Румер поділилася рідкісним архівним фото з батьком. Дівчина зізналася, що сумує за своїм татом.

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