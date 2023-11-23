Донька важкохворого Брюса Вілліса поділилася рідкісним фото з ним

Румер зізналася, що сумує за тим, яким був її батько.

Старша донька зіркового експодружжя Демі Мур і Брюса Вілліса Румер розчулила фанів архівним фото зі своїм знаменитим батьком.

На сторінці в Instagram Румер Вілліс запостила знімок, на якому зображена ще дуже маленькою, а батько тримає її на руках і усміхається:

"Так сумую за татом зараз", - підписала зворушливий знімок Румер.

Брюс Вілліс і Румер Вілліс / Фото: instagram.com/rumerwillis

Як відомо, рік тому у Брюса Вілліса діагностували страшну хворобу - лобово-скроневу деменцію, однією з симптомів якої є афазія. Хвороба впливає на здатність нормально розмовляти, читати. А нещодавно близький друг Вілліса зізнався, що він його не впізнав. Так само ділилася й ексдружина Вілліса, акторка Демі Мур, що колишній чоловік не одразу зміг її впізнати. Після розлучення 1998 року Демі Мур та Брюс Вілліс, які мають трьох спільних доньок, залишилася у чудових стосунках. І в такий непростий період для "міцного горішка" Демі намагається проводити якомога більше часу з ним.

Нагадаємо, раніше молодша донька Брюса Вілліса і Демі Мур Таллула показала, який вигляд зараз має її важкохворий батько. Дівчина поділилася щемливою світлиною, на якій постала разом зі своїм легендарним родичем.

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