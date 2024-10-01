Донька важкохворого Брюса Вілліса показала рідкісні фото з батьком і зробила публічну заяву

Донька хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса та акторки Демі Мур – Таллула – замилувала рідкісними фото з батьком.

30-річна донька знаменитостей у фотоблогу поділилася світлинами з домашнього архіву, де вони з татом позують у власному будинку у різні періоди. На зображеннях Брюс цілує свою доньку, позує з нею на кухні та у вітальні. До того ж Таллула висловила своє щире захоплення рідною людиною і зізналася, що дуже любить тата.

"Я так люблю цього чоловіка, що висловлювати ці почуття навіть деякою мірою важко, але я така вдячна, що дозволяю їм пронизувати всю мене, а не відсторонююся від них! З вічного архіву", - написала Таллула.

Брюс Вілліс і Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Брюс Вілліс і Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Брюс Вілліс і Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Зазначимо, 2022 року у Брюса Вілліса діагностували афазію. Вже 2023 року у нього виявили одну з найскладніших форм деменції – лобово-скроневу. Це повпливало на його рухливість і емоційний стан. А вже цього року інсайдери повідомляють, що стан голлівудського актора надзвичайно погіршився, а хвороба невпинно прогресує. Тож, джерело заявило, що зараз його родина дуже переймається за його життя.

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