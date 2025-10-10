ТСН у соціальних мережах

Гламур
558
1 хв

Донька важкохворого Вілліса показала його 2-річну онуку, яка схожа на діда, як дві краплі води

Румер поділилася родинними буднями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брюс Вілліс з онукою, його донька Румер

Брюс Вілліс з онукою, його донька Румер / © instagram.com/rumerwillis

Старша донька голлівудського експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур Румер Вілліс — потішила фанів свіжими фото підрослої донечки Луетти.

37-річна акторка поділилася в Instagram осінньою добіркою знімків, зроблених у штаті Айдахо, де розташований будинок знаменитої сім’ї. На світлинах Румер позує разом із дворічною донькою Луеттою Айлі, яка, за словами підписників, неймовірно схожа на свого дідуся Брюса Вілліса, мамою та сестрою.

Онука Брюса Вілліса та Демі Мур / © instagram.com/rumerwillis

Онука Брюса Вілліса та Демі Мур / © instagram.com/rumerwillis

Онука Брюса Вілліса та Демі Мур / © instagram.com/rumerwillis

Онука Брюса Вілліса та Демі Мур / © instagram.com/rumerwillis

Румер Вілліс з донькою та сестрою Таллулою / © instagram.com/rumerwillis

Румер Вілліс з донькою та сестрою Таллулою / © instagram.com/rumerwillis

Донька Румер Вілліс з бабусею Демі Мур, тіткою Таллулою та другом родини / © instagram.com/rumerwillis

Донька Румер Вілліс з бабусею Демі Мур, тіткою Таллулою та другом родини / © instagram.com/rumerwillis

У коментарях шанувальники залишили десятки теплих слів, звернувши увагу на вражаючу схожість дівчинки з легендарним актором-дідусем:

  • О Боже, я бачу в Лу очі та усмішку твого батька, Румер.

  • Красуня! Вона так схожа на твого тата!

  • У неї усмішка Брюса.

До слова, Луетта — поки що єдина онука Брюса Вілліса та Демі Мур. Румер виховує дівчинку самостійно після минулорічного розриву з її батьком — музикантом Дереком Річардом Томасом. Тим не менш, дворічна Луетта неабияк тішить родину, особливого свого зіркового дідуся, який страждає від рідкісної форми деменції. А нещодавно стало відомо, що він став жити окремо від родини.

558
