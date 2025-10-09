Донька важкохворого Вілліса шокувала комплексами через схожість з батьком: "Хотіла покінчити з усім"

Брюс Вілліс та його донька Таллула / © Associated Press

Акторка Таллула Вілліс, донька важкохворого Брюса Вілліса та Демі Мур, відверто розповіла про складні роки боротьби з несприйняттям власної зовнішності.

Як зізналася 31-річна артистка у своєму Instagram, тривалий час вона ставала жертвою булінгу через виразну рису, успадковану від батька — масивне підборіддя. Сьогодні ж, за словами Таллули, ця особливість стала її гордістю: "Те, через що з мене знущалися, стало моїм подарунком".

Донька Вілліса поділилася серією світлин, де порівняла себе з молодим зірковим батьком у часи його кінематографічної слави, зокрема з періоду фільмів "Міцний горішок". Вона підкреслила, що пишається бути схожою на свого тата.

"Господи, якщо я не дитина цього чоловіка — тоді я не знаю, хто я. Це фото викликало в мені стільки почуттів цього ранку — аж до сліз. Обличчя, усмішка… і, скажу вже, підборіддя. Те саме підборіддя, через яке я колись хотіла покінчити з усім, тепер стало найціннішим подарунком, який я могла отримати", — написала Таллула.

Таллула Вілліс з батьком / © Associated Press

Акторка визнала, що раніше не могла навіть вимовити слово "підборіддя", вважаючи його "прокляттям та ганебною плямою". Так, вона зауважила, що злиться на людей, які посіяли в дівчині ненависть до себе, проте зараз Таллула задоволена, що змогла побороти ці негативні думки та емоції.

Нагадаємо, нещодавно дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг-Вілліс, вперше зізналася, що колись планувала розлучитися з актором. Вона пояснила, що саме складні обставини в їхньому житті допомогли їй переосмислити стосунки та залишитися поруч з коханим.