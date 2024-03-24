Донька відомого українського ведучого замилувала вітаннями тата з 42-річчям

Валерія показала спільне фото з рідною людиною на тлі моря.

Сьогодні, 24 березня, український телеведучий, капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан, святкує свій день народження. Зірці виповнилося 42 роки.

З цієї святкової нагоди безліч друзів і близьких доєдналися до привітань ведучого в Instagram. Зокрема, багато теплих слів своєму зірковому татові також адресувала його 18-річна донька Валерія. Вона опублікувала їхній спільний знімок на тлі моря й зворушила підписом:

"Найкращий у світі тато, найбільша підтримка, найкращий друг і колега. Вітаю з днем народження. Ну і дуже люблю", - написала Валерія.

Олександр Педан з донькою. Іnstagram Валерії Педан

Також донька телеведучого закликала своїх підписників зробити татові подарунок у формі донату на його збір на FPV-дрони для ЗСУ.

"До речі, Олександр Педан приймає вітання сьогодні донатом на збір. Збирає на FPV-дрони. Будемо вдячні за підтримку", - додала блогерка.

Донька Олександра Педана. Іnstagram Валерії Педан

Тим часом сам Олександр Педан у себе в фотоблогу також закликав донатити на збір для ЗСУ з нагоди особистого свята.

Олександр Педан. Іnstagram Олександра Педана

Нагадаємо, сьогодні 24 березня свій день народження також святкує ексгерой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія. Його 21-річна дружина вже привітала коханого.

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