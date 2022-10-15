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Донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото із рідним батьком

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Донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото із рідним батьком

Фото: instagram.com/sswlvix

Донька співачки провела час у компанії батька.

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, 12-річна Сара Кіперман, показала рідкісні світлини разом зі своїм рідним батьком, українським бізнесменом Михайлом Кіперманом

Дівчинка не часто ділиться світлинами у соціальних мережах, але у день народження батька усе ж вирішила оприлюднити фото із ним. 

Донька Віри Брежнєвої показала батька / © instagram.com/sswlvix
Донька Віри Брежнєвої показала батька / Фото: instagram.com/sswlvix

У сторіз в Instagram Сара поділилася двома фото та підписала одне із них "З днем народження, тату!". 

Сара Кіперман з батьком / © instagram.com/sswlvix
Сара Кіперман з батьком / Фото: instagram.com/sswlvix

Нагадаємо, що Віра Брежнєва та Михайло Кіперман були у шлюбі шість років. У подружжя народилася донька Сара, також прізвище бізнесмена носить і старша донька співачки Софія, яка народилася у стосунках із Віталієм Войченко. Сама ж виконавиця теж не поспішає змінювати дані у паспорті і ставати Меладзе, Віра залишила прізвище першого чоловіка.

Також нещодавно Соня Кіперман показала шанувальникам свого нового бойфренда із США.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2578
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