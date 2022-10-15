Донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото із рідним батьком

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, 12-річна Сара Кіперман, показала рідкісні світлини разом зі своїм рідним батьком, українським бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Дівчинка не часто ділиться світлинами у соціальних мережах, але у день народження батька усе ж вирішила оприлюднити фото із ним.

Донька Віри Брежнєвої показала батька / Фото: instagram.com/sswlvix

У сторіз в Instagram Сара поділилася двома фото та підписала одне із них "З днем народження, тату!".

Сара Кіперман з батьком / Фото: instagram.com/sswlvix

Нагадаємо, що Віра Брежнєва та Михайло Кіперман були у шлюбі шість років. У подружжя народилася донька Сара, також прізвище бізнесмена носить і старша донька співачки Софія, яка народилася у стосунках із Віталієм Войченко. Сама ж виконавиця теж не поспішає змінювати дані у паспорті і ставати Меладзе, Віра залишила прізвище першого чоловіка.

Також нещодавно Соня Кіперман показала шанувальникам свого нового бойфренда із США.

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