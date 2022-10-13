Донька Віри Брежнєвої показала свого нового бойфренда-красеня із США

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 21-річна Соня Кіперман з головою поринула у нові стосунки.

Так, дівчина почала зустрічатися з хлопцем на ім'я Бек Добржанскі. Свої стосунки закохані оприлюднили у Instagram. Так, Соня в сторіз запостила привітання з річницею коханого і відмітила його. "Щасливої річниці, Бек", - написала Соня.

Соня Кіперман з новим бойфрендом / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Своєю чергою, обранець Соні завалив свої сторіз її світлинами та назвав своєю королевою і зізнався у коханні.

Фото: instagram.com/beckdobrzanski

Фото: instagram.com/beckdobrzanski

Судячи з профілю Бека у Facebook, він з США і живе у Лос-Анджелесі. Хлопець серйозно захоплюється кікскутерінгом – екстремальним видом спорту на самокаті і вміє виробляти усілякі трюки на цьому засобі пересування.

Зазначимо, що 2019-го року Соня Кіперман знайомила шанувальників зі своїм іншим хлопцем Меттом. Тоді дівчина ніжно вітала обранця з днем народження.

Нагадаємо, тим часом Віра Брежнєва активно допомагає українцям. З початком повномасштабного вторгнення артистка поїхала до Польщі, де волонтерить і допомагає біженцям з України. Також у своїх соцмережах співачка розповідає про те, що Росія вторглася на територію України.

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