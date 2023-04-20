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Донька Віри Брежнєвої топлес та в мінішортах показалася на тлі мальовничого пейзажу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Донька Віри Брежнєвої топлес та в мінішортах показалася на тлі мальовничого пейзажу

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман влаштувала пікантний фотосет.

22-річна донька співачки Віри Брежнєвої – Соня Кіперман – не на жарт розбурхала уяву підписників.

Дівчина в Instagram-stories опублікувала доволі пікантний знімок. На фото Соня позувала на тлі мальовничого американського пейзажу.

22-річна донька Брежнєвої постала перед камерою у білих мінішортах та чорних казаках. Пікантності світлині додало те, що Соня позувала топлес, прикривши бюст руками.

Соня Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman
Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Зазначимо, донька Віри Брежнєвої живе у США, а саме у Лос-Анджелесі. Нещодавно дівчина святкувала 22-річчя. На день народження до доньки прилетіла й Віра, аби особисто привітати Соню та провести разом із нею свято.

Брежнєва тоді також ділилася своїми спогадами. Зокрема, виконавиця пригадала, який був той день, коли вона народжувала доньку.

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Дата публікації
Перегляди
1138
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