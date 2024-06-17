Донька Віри Брежнєвої вперше за тривалий час показала фото з батьком Кіперманом

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, Соня, вперше за тривалий час показала фото зі своїм батьком, бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Дівчина майже не ділиться кадрами з рідною людиною. Соня не публікує спільних фото з батьком. Однак з нагоди важливого свята старша донька Брежнєвої зробила виняток.

У День батька 23-річна Соня Кіперман у своєму Instagram поділилася знімком із рідною людиною. Також дівчина публічно звернулася до тата. Соня привітала його з Днем батька. Донька Брежнєвої зазначила, що Кіперман – найкращий тато у світі, за яким вона неабияк сумує.

Соня Кіперман із батьком / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"Вітаю з Днем батька, найкращий тато! Сумую за тобою і нескінченно люблю", - адресувала татові Соня.

Зазначимо, Соня – названа донька Михайла Кіпермана. Бізнесмен удочерив дівчинку, коли 2006 року одружився з Вірою Брежнєвою. У колишнього подружжя також є спільна донька – 14-річна Сара.

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Пономарьов похизувався, як донька від Олени Мозгової вітала його з Днем батька. Також виконавець показав, як вони із Зоєю з роками змінювалися.

Читайте також: