Донька Віри Брежнєвої похизувалася коштовними подарунками від мами на 24-річчя

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Реклама

Українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно показувала старшу доньку Соню Кіперман, потішила її подарунками.

Так, зіркова мама після дня народження доньки надіслала їй декілька коштовних подарунків. Їх Соня продемонструвала у сторіз в Instagram. Дівчина похизувалася пакунками від елітних брендів. 24-річна Кіперман не стала розкривати подробиць і не показала, що було всередині. Утім, подякувала Брежнєвій за таку турботу навіть із запізненням.

Віра Брежнєва зробила сюрприз доньці / © instagram.com/sonyaxkiperman

"Щасливого запізнілого дня народження мені від мами", — замилувала блогерка.

Реклама

Зазначимо, Соні Кіперман 30 березня виповнилося 24 роки. У святковий день дівчина зібрала компанію друзів та здивувала своєю тематикою вечірки. Зокрема, компанія відсвяткувала день народження у стилі ворожіння, а листівки були у вигляді карт Таро. Під час повномасштабного вторгнення донька Брежнєвої перебуває за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик святкувала ювілей. Зірку привітало чимало її популярних колег. Так, Павло Зібров опублікував серію фото з іменинницею та приголомшив, як вона змінювалася з плином часу.