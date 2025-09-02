Донька Ворожбит звинуватила УКУ в гомофобії й розкрила подробиці листування з керівництвом закладу

Наталка Ворожбит з донькою

Донька української режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит — Параска — прокоментувала обговорення конфлікту навколо її вступу до УКУ.

Дівчина опублікувала гнівний допис після того, як отримала відмову з боку УКУ навчатися там. За її словами, заклад мав розбіжності з її поглядами на ЛГБТ-спільноту. Річ у тім, що студентка, використавши у Мережі відповідну символіку нібито обурила керівництво цим вчинком.

Параска переконує, що емоджі у вигляді веселкового прапора викликало в УКУ наступну реакцію в приватному листуванні: "це те саме, що й поставити російський прапор на аватарку". Після інциденту студентка повідомила, що розпочала навчання в Києво-Могилянській академії.

Допис доньки Наталки Ворожбит / © instagram.com/paraskaoo

Скандал між Наталкою Ворожбит та УКУ: заява режисерки

До слова, у конфліктній ситуації свою думку висловила й мати студентки, яка розкрила більше деталей.

Так, режисерка Ворожбит написала у Facebook, що після успішного вступу доньки на гуманітарний факультет та оплати навчання, за кілька днів до старту навчального року дівчина отримала відмову від поселення до колегіуму.

"Завдяки неформальним зв’язкам я дізналася причину: в її Instagram побачили ЛГБТ-прапорець. Це стало приводом не допустити її до проживання", — заявила режисерка.

Допис Наталки Ворожбит / © facebook.com/natalia.vorozhbyt

Вона додала, що доньці запропонували варіант квартири "для педагогів", яка знаходиться у Львові, але за умови видалення емодзі й обіцянки не "пропагувати ЛГБТ" в університеті. Після цього сім’я розірвала контракт з УКУ, а Параска вступила до Києво-Могилянської академії.

Реакція УКУ на звинувачення: відповідь університету

Скандал набув розголосу в соцмережах, і 2 вересня університет оприлюднив офіційну відповідь ректора. У ній наголошується, що рішення не пов’язане з політичними чи світоглядними переконаннями студентки, а стало результатом конкурсного відбору до освітньо-інформаційної програми "Християнська духовність у постмодерній добі".

"Цього року ми отримали значно більше заяв-анкет, аніж кількість доступних місць. На жаль, довелося відмовити понад 15 заявникам. Критеріями відбору були розуміння місії та цінностей УКУ, мотивація до участі та готовність дотримуватися правил проживання у Колегіумі", — йдеться у заяві.

Допис УКУ / © facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

Також в університеті висловили жаль, що ситуація була сприйнята як дискримінація, і наголосили, що студентку все ж зарахували на навчання.

"Ми були готовими допомогти з проживанням поруч із університетом, але з розумінням ставимося до рішення залишити УКУ", — зазначено у відповіді.

