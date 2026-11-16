Донька й син Степана Гіги показали архівне фото з покійним батьком, якому могло б виповнитися 67

Степан Гіга з донькою та сином / © Пресслужба Степана Гіги

Реклама

Сьогодні, 16 листопада, народному артисту України Степану Гізі могло б виповнитися 67 років. Однак минулого року життя відомого співака обірвалося.

У день народження артиста його рідні та команда поділилися щемкими спогадами й присвятили йому зворушливе звернення. В Instagram близькі опублікували архівну сімейну світлину, на якій Гіга позує разом із донькою Квітославою, сином Степаном Гігою-молодшим, а також друзями та колегами.

Реклама

Рідні й команда подякували артистові за його творчість і наголосили, що пам'ять про нього продовжуватиме жити в піснях, які він залишив після себе. За їхніми словами, співак подарував слухачам не лише музичну спадщину, а й частинку власної душі.

Реклама

Степан Гіга з родиною та командою / © Пресслужба Степана Гіги

«Сьогодні мав би бути ще один день народження. Ще один рік, сповнений музики, усмішок, квітів та щирих привітань… Але життя розпорядилося інакше. Степане Петровичу, Ви залишили після себе набагато більше, ніж пісні. Ви залишили частинку своєї душі в кожному, хто хоч раз чув Ваш голос. І поки звучать Ваші пісні, поки люди співають їх разом, поки згадують Вас із теплом, Ви поруч. З Днем народження, наш дорогий Степане Петровичу! Світла пам’ять і безмежна вдячність за все», — йдеться у дописі.

Під публікацією також зібралися численні коментарі шанувальників. Користувачі згадували співака з теплом, дякували за його творчість і писали, що передаватимуть його пісні наступним поколінням як частину української культурної спадщини.

Вічна пам’ять. Ваші пісні назавжди лунатимуть в наших домівках, передамо їх нашадкам як скарб, нашу культурну спадщину. Дякую, пане Степане, що нам є що передати і що берегти

Із земним днем народження, Степане Петровичу! Ви назавжди з нами — у Ваших піснях, у спогадах і в наших серцях. Світла пам’ять. Памʼятаємо

Людина, яка з гідністю несла ім'я свого народу та передала ці цінності далі. Пам’ятаємо, сумуємо…

Вічна та світла памʼять

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Причиною смерті стало різке погіршення стану здоров’я на тлі хвороби. Відомо, що співак мав цукровий діабет. Із листопада 2025 року артист перебував у лікарні, де йому також провели операцію, однак врятувати його не вдалося. 15 грудня Степана Гігу поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

Новини партнерів