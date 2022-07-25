Донька Єгорової показала перші кадри зі знімань американського фільму про Україну, де грає головну роль

Ексведуча каналу 1+1 Стася Ровінська, яка зіграє головну роль в американському короткометражному фільмі про Україну, показала перші фото зі знімального майданчика.

Як повідомила прихильникам акторка, днями стартувала робота над стрічкою, яка отримала назву Slava My Freedom.

Відповідні фото Стася опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще й з однокурсницею. Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійницям успіху", – прокоментувала Ровінська.

У коментарях колеги та фани потішилися за акторку.

Крихітка, гордість!

Стася, яка ти молодець!!! Вітаю

Хай щастить вам!!! Ви заслуговуєте на таку роботу

Вітаю!!! Як же це круто!

Зауважимо, у стрічці режисера Джозефа де Кросса йдеться, що військовозобов'язані російські солдати потрапляють у засідку місцевих українських селян. Далі йде ланцюгова реакція ідентичності, мужності та стійкості.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. Нещодавно сім’я переїхала в орендовану квартиру. Також Стася влаштувалася помічницею продюсера у театрі.

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