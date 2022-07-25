Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Донька Єгорової показала перші кадри зі знімань американського фільму про Україну, де грає головну роль

Донька Єгорової показала перші кадри зі знімань американського фільму про Україну, де грає головну роль

Дата публікації
Перегляди
2293
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Донька Єгорової показала перші кадри зі знімань американського фільму про Україну, де грає головну роль

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ексведуча каналу 1+1 Стася Ровінська, яка зіграє головну роль в американському короткометражному фільмі про Україну, показала перші фото зі знімального майданчика.

Як повідомила прихильникам акторка, днями стартувала робота над стрічкою, яка отримала назву Slava My Freedom.

Відповідні фото Стася опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для перегляду гортайте праворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sia Rovinska (@sia_rovinska)

"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще й з однокурсницею. Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійницям успіху", – прокоментувала Ровінська.

У коментарях колеги та фани потішилися за акторку.

  • Крихітка, гордість!
  • Стася, яка ти молодець!!! Вітаю
  • Хай щастить вам!!! Ви заслуговуєте на таку роботу
  • Вітаю!!! Як же це круто!

Зауважимо, у стрічці режисера Джозефа де Кросса йдеться, що військовозобов'язані російські солдати потрапляють у засідку місцевих українських селян. Далі йде ланцюгова реакція ідентичності, мужності та стійкості.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. Нещодавно сім’я переїхала в орендовану квартиру. Також Стася влаштувалася помічницею продюсера у театрі.

Читайте також:

Наступна публікація