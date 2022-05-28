Донька Єгорової про те, як скидала мамі відео з бомбосховища з маленьким сином: "Вона відповіла: "Я попереджала про війну, тепер сидіть"

Донька Єгорової про те, як скидала мамі відео з бомбосховища з маленьким сином: "Вона відповіла: "Я попереджала про війну, тепер сидіть"

Донька Сніжани Єгорової, ексведуча шоу "Твій День" Стася Ровінська зізналася, що у неї ніколи не було теплих стосунків зі знаменитою мамою.

За словами Стасі Ровінської, Сніжана Єгорова багато грала на публіку, а вдома було все інакше. Їхні стосунки зіпсувалися ще задовго до початку війни.

В інтерв'ю Аліні Доротюк ведуча зізналася, що вони з мамою одна одну заблокували в усіх соцмережах.

Втім, коли Стася побачила пости Єгорової про Бучу і про те, що всі трупи українців – фейк, вона не витримала:

"Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається."А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все". У мене було спустошення. Але після цього у мене немає жодних ілюзій стосовно цього", - прокоментувала Стася.

Стася Ровінська та Сніжана Єгорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ровінська припустила, що її матері за всі ці проросійські висловлювання можуть платити:

"Коли вона почала висловлюватися стосовно війни і підтримувати політику Путіна і казати, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки… Або їй гроші платять за це, або… Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити. Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто відверто бреше. Коли людина відверто бреше, я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала і бреше публічно. І ти розумієш, що це твоя мама, яка б вона там не була. Була якась надія, що я їй зателефоную і вона якось отямиться", - поділилася Ровінська.

Стася Ровінська та Сніжана Єгорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Стася пригадала, що коли російські війська вторглися повномасштабно на територію України, вона написала мамі. Тоді Ровінська з маленькими дітьми перебувала у бомбосховищі. І відповідь матері її шокувала:

"Я їй писала, коли все почалося. Ми були в підвалі і мій син плакав, спав на підлозі. Я їй надіслала відео, кажу: "Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військовим об'єктам стріляють. Тут всюди стріляють". Тоді вона відповіла щось таке, типу: "Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть". Це вона своїм родичам таке відповіла", - поділилася Стася.

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ровінська додала, що для неї стало очевидно те, що Єгорова готова робити будь що, аби про неї говорили. "Взагалі неважливо, що там буде з родиною. У неї манія величі якась", - додала ведуча.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

За словами Стасі, для Єгорової дуже образливо коли про неї у ЗМІ пишуть як про ексведучу, а також, що їй дуже важливо, аби про неї говорили.

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