Донька Єгорової влаштувалася на роботу у Нью-Йорку та розповіла, чим займається

Донька Єгорової влаштувалася на роботу у Нью-Йорку та розповіла, чим займається

Ексведуча каналу 1+1, акторка Стася Ровінська, яка з чоловіком та дітьми переїхала до США, розповіла про свою нову роботу.

Донька Сніжани Єгорової влаштувалася в Нью-Йорку помічницею продюсера у театрі. Про це вона поділилася у своїх Instagram-stories.

Знаменитість зазначила, що це не постійна робота, а для одного шоу.

"Але прикольно, театр Сохо на Мангеттені, дуже творча атмосфера", – прокоментувала вона.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Стася також поділилася, що коли команда дізналася, що вона акторка і режисерка – запропонували їй також взяти участь у постановці. Втім, Ровінська відмовилася.

"Репетиції до ночі, а у нас поки що немає няні. Та все одно, круто", – додала багатодітна матуся та зазначила, що помічницею працює до 14:00.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. Нещодавно сім’я переїхала в орендовану квартиру.

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