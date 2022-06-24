Донька Єгорової влаштувалася на роботу у Нью-Йорку та розповіла, чим займається

Ексведуча каналу 1+1, акторка Стася Ровінська, яка з чоловіком та дітьми переїхала до США, розповіла про свою нову роботу.
Донька Сніжани Єгорової влаштувалася в Нью-Йорку помічницею продюсера у театрі. Про це вона поділилася у своїх Instagram-stories.
Знаменитість зазначила, що це не постійна робота, а для одного шоу.
"Але прикольно, театр Сохо на Мангеттені, дуже творча атмосфера", – прокоментувала вона.
Стася також поділилася, що коли команда дізналася, що вона акторка і режисерка – запропонували їй також взяти участь у постановці. Втім, Ровінська відмовилася.
"Репетиції до ночі, а у нас поки що немає няні. Та все одно, круто", – додала багатодітна матуся та зазначила, що помічницею працює до 14:00.
Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. Нещодавно сім’я переїхала в орендовану квартиру.
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