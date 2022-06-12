Донька Єгорової з'їхала від друзів у Нью-Йорку: "Вперше від початку війни ми у своєму житлі"

Донька Єгорової з'їхала від друзів у Нью-Йорку: "Вперше від початку війни ми у своєму житлі"

Ведуча та донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська повідомила, що вони з родиною з'їхали від друзів у Нью-Йорку.

Як відомо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. І от тепер, нарешті, Стася з рідними людьми переїхала у житло, яке вони з чоловіком орендували.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Ми переїхали у свою (арендовану) квартиру у Нью-Йорку. Вперше від початку війни ми у своєму житлі, лише нашою родиною", - повідомила Стася.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Вона також зізналася, що квартира здавалася абсолютно пустою, тож родині ще належить її облаштувати. Поки що замість стола у родини валіза, а сплять вони на матраці.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, що Стася Ровінська з родиною переїхали до Нью-Йорка щонайменше на декілька років. Там сім'я будуватиме життя від самого початку, залишивши у Києві своїх близьких, друзів, будинок, автівки, улюблені роботи та комфортне життя. Ровінська зазначила, що у мирний час вони б ніколи не наважились цього зробити. Ровінська наголосила що це не імміграція, а тимчасовий переїзд задля дітей.

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