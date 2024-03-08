Донька Єгорової зі сльозами розповіла про родичів в окупації та ставлення до них мами-путіністки

Також акторка зізналася, чи спілкується вона з мамою Сніжаною, яка підтримує РФ.

Українська акторка та телеведуча, старша донька ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, Стася Ровінська розповіла про родичів, які в Україні перебувають в окупації.

Так, частина рідних людей Стасі перебувають у Новій Каховці, що, на жаль, є тимчасово окупованою територією. До того ж, зазначила акторка, вони є рідними саме по материнській лінії, що є дивним збігом обставин, адже відомо, що її мама Сніжана Єгорова стала на бік РФ. Як повідомила знаменитість, з родиною в окупації майже відсутній зв'язок, проте вони все ще чинять опір російській окупаційній владі.

"Більшість моїх рідних з маминого боку, до речі, що цікаво, перебувають зараз в окупації в Каховці. Там, де народилася моя бабуся і моя мама. І вони не підтримують, звісно, ​російську агресію, війну. Дуже складно, вони у віці, з ними дуже рідко можна вийти на зв'язок. Ніхто не хоче бути Росією. І це дуже складно. Вони в окупації, немає зв'язку. Це сестри моєї бабусі – мої двоюрідні бабусі, мої троюрідні брати та сестри", - зі сльозами на очах розповіла Ровінська в інтерв'ю Анні Олицькій.

Стася Ровінська

Окрім того, ведуча зазначила, що її мама-путіністка про все це знає та ніяк не реагує. Ба більше, продовжує популяризувати російську пропаганду і "її риторика не змінилася". Тому Ровінська не спілкується з рідною людиною вже тривалий час.

"Мама про це знає. Вони не спілкуються (мама зі своїми родичами - прим. ред.)", - додала знаменитість.

Нагадаємо, наразі Стася Ровінська разом з дітьми та чоловіком перебувають у США. Нещодавно акторка зізналася, яку приголомшливу суму вони витрачають на проживання щомісяця.

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