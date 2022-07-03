Донька Єгорової зіграє головну роль в американському фільмі про Україну

Ексведуча каналу 1+1 Стася Ровінська, яка з чоловіком та дітьми переїхала до США, поділилася приємною новиною.
Акторка зіграє головну роль в американському короткометражному фільмі про Україну.
Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories.
В описі сюжету стрічки Slava My Freedom йдеться, що військовозобов'язані російські солдати потрапляють у засідку місцевих українських селян. Далі йде ланцюгова реакція ідентичності, мужності та стійкості.
У фільмі режисера Джозефа де Кросса Стася зіграє Дарину. Коли розпочнуться знімання, знаменитість поки що не повідомила.
Нагадаємо, не так давно Ровінська влаштувалася в Нью-Йорку помічницею продюсера у театрі. Знаменитість зазначила, що це не постійна робота, а для одного шоу.
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