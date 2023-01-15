Донька Євгена Кошового у своє 15-річчя замилувала дитячими фото

Сьогодні, 15 січня, у родині художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового свято. Старша донька знаменитості святкує день народження.

Варварі виповнюється 15 років. З нагоди свята в Instagram-stories дівчина вирішила пригадати своє дитинство, тож показала архівні дитячі фото.

Старша донька Євгена Кошового в дитинстві / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара пригадала, як з батьками відпочивала на морі. Юна блогерка опублікувала фото, де зображена разом з мамою. На знімку Ксенія тримала зовсім маленьку Варю на руках.

Дружина Євгена Кошового з донькою Варварою / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Далі дівчина показала світлину, де з розпущеним хвилястим волоссям позує вдома перед камерою у леопардовому вбранні.

Старша донька Євгена Кошового в дитинстві / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Замилувала Варвара і фото, де зображена з косичками та нафарбованими губами.

Старша донька Євгена Кошового в дитинстві / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Також донька Євгена Кошового насмішила знімком, де позує перед камерою із наліпками на обличчі.

Старша донька Євгена Кошового в дитинстві / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Нагадаємо, нещодавно у родині співачки Катерини Бужинської було свято. Старшій доньці виконавиці виповнилося 16 років. Тож, з нагоди свята Бужинська показала рідкісне фото Олени.

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