Донька Євгена Кошового у своє 15-річчя замилувала дитячими фото

Варвара святкує день народження.
Сьогодні, 15 січня, у родині художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового свято. Старша донька знаменитості святкує день народження.
Варварі виповнюється 15 років. З нагоди свята в Instagram-stories дівчина вирішила пригадати своє дитинство, тож показала архівні дитячі фото.
Варвара пригадала, як з батьками відпочивала на морі. Юна блогерка опублікувала фото, де зображена разом з мамою. На знімку Ксенія тримала зовсім маленьку Варю на руках.
Далі дівчина показала світлину, де з розпущеним хвилястим волоссям позує вдома перед камерою у леопардовому вбранні.
Замилувала Варвара і фото, де зображена з косичками та нафарбованими губами.
Також донька Євгена Кошового насмішила знімком, де позує перед камерою із наліпками на обличчі.
Нагадаємо, нещодавно у родині співачки Катерини Бужинської було свято. Старшій доньці виконавиці виповнилося 16 років. Тож, з нагоди свята Бужинська показала рідкісне фото Олени.
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