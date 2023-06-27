Донька Євгена Кошового з пірсингом у носі та сукні з декольте захопила красою на тлі моря у Болгарії

Варвара перебуває на відпочинку.
Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – захопила красою на тлі болгарського узбережжя.
Так, юна блогерка перебуває на відпочинку в Болгарії. За кордоном дівчина зробила чимало фото, якими залюбки ділиться в Instagram. Цього разу Варвара опублікувала кадри, на яких позувала на тлі Чорного моря.
Дівчина була зображена у білій літній сукні з декольте. Образ Варвара доповнила прикрасою на шиї, сережками та яскравим макіяжем. Тим часом своє русяве волосся блогерка розпустила. До речі, Варвара зробила собі пірсинг у носі та не соромиться його демонструвати.
Тим часом підписники блогерки просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що Варвара має гарний вигляд: "така гарна", "красуня", "немов лялька".
Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий відверто зізнався, на які гроші живе під час війни та скільки витрачає на місяць. Зокрема, через російське вторгнення артисти майже втратили свій заробіток.
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