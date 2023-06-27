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Донька Євгена Кошового з пірсингом у носі та сукні з декольте захопила красою на тлі моря у Болгарії

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1870
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Донька Євгена Кошового з пірсингом у носі та сукні з декольте захопила красою на тлі моря у Болгарії

Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара перебуває на відпочинку.

Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена КошовогоВарвара – захопила красою на тлі болгарського узбережжя.

Так, юна блогерка перебуває на відпочинку в Болгарії. За кордоном дівчина зробила чимало фото, якими залюбки ділиться в Instagram. Цього разу Варвара опублікувала кадри, на яких позувала на тлі Чорного моря.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Дівчина була зображена у білій літній сукні з декольте. Образ Варвара доповнила прикрасою на шиї, сережками та яскравим макіяжем. Тим часом своє русяве волосся блогерка розпустила. До речі, Варвара зробила собі пірсинг у носі та не соромиться його демонструвати.

Тим часом підписники блогерки просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що Варвара має гарний вигляд: "така гарна", "красуня", "немов лялька".

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий відверто зізнався, на які гроші живе під час війни та скільки витрачає на місяць. Зокрема, через російське вторгнення артисти майже втратили свій заробіток.

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Дата публікації
Перегляди
1870
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