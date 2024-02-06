Донька Євгена Кошового заспівала хіт Вітні Г'юстон і зачарувала своїм голосом

Донька художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Варвара – приголомшила виконанням відомої пісні Вітні Г'юстон.

16-річна дівчина у своєму фотоблогу потішила шанувальників рідкісними кадрами, на яких вона демонструє свій вокальний талант. Зокрема, старша донька Кошового емоційно виконала фрагмент з пісні I have nothing всесвітньо відомої співачки Вітні Г'юстон. На чорно-білому відео Варвара постає перед мікрофоном у школі талантів.

Варвара Кошова заспівала пісню Вітні Г'юстон

До слова, Кошова вже давно захоплюється співом і демонструє неабиякі успіхи. Ба більше, дівчина вже двічі брала участь у проєкті "Голос. Діти". Так, вона вперше опинилася перед мікрофоном на великій сцені у свої вісім років. До того ж Варвара навіть була фіналісткою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2019", втім поступилася місцем іншому учасникові. І наразі продовжує вдосконалювати свої навички.

Нагадаємо, 15 січня старша донька Євгена Кошового Варвара відсвяткувала своє 16-річчя. З цієї нагоди дружина зірки опублікувала її фото у себе на сторінці й замилувала вітаннями.

Читайте також: