Донька Євгена Кошового на архівному фото показала тата в молодості і привітала його з важливим святом

Євген Кошовий із донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

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Донька актора Студії «Квартал 95» Євгена Кошового показала, який вигляд тато мав у молодості, та привітала його з важливим святом.

В Instagram-stories 18-річна Варвара поділилась архівною світлиною. На знімку вона була зображена разом із татом. Молодий Євген Кошовий тримав ще зовсім маленьку Варвару на руках. При цьому вони кумедно корчили гримаси та дуркували перед об’єктивом фотокамери.

Разом із тим донька Євгена Кошового звернулась до тата. Зокрема, вона привітала його з Днем батька, який цьогоріч припав на 21 червня.

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«З Днем тата», — коротко написала Варвара та залишила смайлик у вигляді червоного серця.

Євген Кошовий із донькою Варварою / © instagram.com/kosshevayaa

Зазначимо, Євген Кошовий від липня 2007 року перебуває в шлюбі з танцівницею Ксенією Кошовою. Разом пара виховує двох доньок — 18-річну Варвару та 11-річну Серафиму.

До речі, зараз старша донька Євгена Кошового живе та навчається в Мілані. Пропонуємо також дізнатися, чим займаються та який вигляд мають діти інших популярних українських зірок.

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