Донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової представила свою дебютну пісню англійською

Донька продюсера Юрія Нікітіна та співачки Ольги Горбачової Поліна пішла стопами своєї знаменитої мами і теж стала співачкою.

Так, Поліна випустила дебютну композицію під псевдонімом Nora Polinnia. Пісня записана англійською мовою та отримала назву Gotham. Свій перший трек Поліна Нікітіна записала разом з композитором Martin Nikov.

Про дебют доньки розповів Юрій Нікітін на сторінці в Instagram:

"Донечко моя, вітаю тебе з твоїм першим релізом! Нехай твій творчий шлях буде блискучим, а твоя музика наповнює світ любов'ю і радістю. Бажаю тобі отримувати задоволення від кожної хвилини твого чудового життя!" – написав гордий батько.

Своєю чергою, Поліна та Мартін розповіли, як була створена їхня пісня і про що вона:

"Меланхолічна мелодія Мартіна затягла Нору у темний світ міста Готхем, де діяв Бетмен. Вона написала текст до пісні, аби передати світу меседж, який би люди на Заході легко зрозуміли: Gotham — це місто-примара, на яке Росія намагається перетворити українські міста. Gotham записувався буквально під ковдрою за відсутності професійного обладнання та збирався друзями по всьому світу в різних часових зонах. Gotham має стати реальним саундтреком до цього Геловіну. Для тих, хто його святкує. Світ не має забувати, що доки вони популяризують свято страху через свою фантазію, найстрашніше відбувається у справжньому житті кожного українця", - йдеться в описі під відео.

Юзери зізналися, що їм припав до душі дебютний трек Поліни: "Вітаю, дівчинко. Ти можеш пишатися своїм першим синглом. Як класно, що тобі ще допомогали всі твоі талановиті друзі. Війна не змогла розлучити вас", "Поля! Вітаю. Ти талантіще", "пісня чудова".

Зазначимо, що у Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна двоє доньок - 16-річна Поліна та 8-річна Серафима.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін з доньками / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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