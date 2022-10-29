Донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової випустила дебютний кліп з промовистими кадрами про війну

Старша донька зіркового подружжя Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової Поліна пішла творчою стежкою своїх батьків.

Не так давно Поліна під псевдонімом Nora Polinnia випустила дебютний англомовний трек Gotham, записаний разом з її другом, композитором Martin Nikov.

Тепер же відбулася прем'єра кліпу до цієї композиції. Відео повністю анімоване, ілюстрації до нього створив відомий український ілюстратор Іван Кипібіда. У кліпі показано все, що зараз відбувається в Україні: зруйновані російськими окупантами міста та села, ракети, що летять у житло мирних мешканців, метро, в якому ховаються люди, російська військова техніка на вулицях наших міст з російською свастикою z.

Окрім того, у відео з'являється войовнича українська дівчина, яка бере до рук зброю і йде захищати свою країну, та, врешті, перемагає окупантів.

Як раніше розповідала Поліна, ця пісня була створена нею та її другом Мартіном англійською, аби світ почув, на що хоче перетворити Україну Росія:

"Так меланхолічна мелодія Мартіна затягла Нору у темний світ міста Готхем, де діяв Бетмен. Вона написала текст до пісні, аби передати світу меседж, який би люди на Заході легко зрозуміли: Gotham – це місто-примара, на яке Росія намагається перетворити українські міста. " Gotham" записувався буквально під ковдрою за відсутності професійного обладнання та збирався друзями по всьому світу в різних часових зонах. "Gotham" має стати реальним саундтреком до цього Геловіну. Для тих, хто його святкує. Світ не має забувати, що доки вони популяризують свято страху через свою фантазію, найстрашніше відбувається у справжньому житті кожного українця", - зазначила Поліна.

Зауважимо, що продюсером виступив батько Поліни Юрій Нікітін.

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