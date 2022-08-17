Донька Юрія Ткача у сльозах заспівала "Біля Тополі" та розчулила Мережу – відео

На сторінці в Instagram дружина гумориста, Вікторія, розмістила щемливе відео, де дівчинка співає у сльозах, сидячи на задньому сидінні машини.

До слова, Ліза заспівала кавер молодого співака SHUMEI. Його версія треку зараз шалено популярна в Мережі.

У дописі Вікторія Ткач зізналася, що плакала разом з дівчинкою.

"Мам, ця пісня про те, що багато мам залишились без своїх синів… А вони ж просто захищають нас…". А потім я плакала разом з нею… Бо розумію, що наші діти відчувають біль, який не мали б знати взагалі в своєму житті. Вони зараз особливо вразливі, чуйні і сповнені дорослими відчуттями. Робіть все, що від вас залежить, аби ваша дитина усміхалась!!! Кожного дня, кожної хвилини. Вони наше майбутнє, а майбутнє має буде сповнене щастям і усмішками", – прокоментувала вона.

Не лишила байдужими Ліза і підписників сторінки її мами.

Мурашки і сльози

Боже, я плачу. Яка вона у вас хороша дівчинка

Боже! Бережи всіх маненьких сонечок! Чому вони мають плакати? За що?

Нагадаємо, Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима. Захисник загинув від час виконання бойового завдання.

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