Донька загиблого Пола Вокера розповіла про свою пухлину та показала фото з лікарні

Донька загиблого Пола Вокера розповіла про свою пухлину та показала фото з лікарні

Дівчині зробили операцію.

Донька загиблої зірки "Форсажа" Пола Вокера – Мідоу – вирішила поділитися сумними подробицями свого особистого життя.

Так, дівчина вперше публічно розповіла, що боролася з пухлиною. У своєму Instagram Мідоу опублікувала фото, яке було зроблене в лікарні два роки тому. Саме тоді їй зробили операцію з видалення пухлини.

Мідоу Вокер в лікарні / instagram.com/meadowwalker

"Два роки тому. Я пройшла дуже довгий шлях. Бувай, пухлино. Щаслива та вдячна", - підписала знімок зірка.

До слова, Мідоу підтримали багато знаменитостей, зокрема, і найкращий друг загиблого Пола Вокера та її хрещений батько - Він Дізель. Актор опублікував під дописом смайлик з руками того, хто молиться.

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