Гламур
305
1 хв

Донька загиблого актора-військовослужбовця Максима Неліпи отримала посмертну нагороду батька

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Максима Неліпу орденом "За заслуги" III ступеня.

Злата Ковтун
Максим Неліпа

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Донька загиблого актора Максима Неліпи — Марія — отримала орден батька «За заслуги» III ступеня на церемонії з нагоди Дня українського кіно.

Момент, коли дівчина зі сльозами на очах отримує нагороду загиблого батька, зворушив Мережу. У відео, опублікованому в TikTok юзером my.presedent, видно, як Марія виходить до президента, дякує йому та не може стримати емоцій, отримавши посмертну відзнаку Неліпи.

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Максим Неліпа загинув 12 травня під час служби у Збройних силах України. Відомо, що прощання з телеведучим і військовим відбулося на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно син Василя Зінкевича розповів, як потрапив до лав ЗСУ та чому приховував це від батька. Він поділився досвідом служби від рекрутингу до бойових позицій.

