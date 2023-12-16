Донька Заворотнюк розповіла про стан здоров'я онкохворої акторки: "Не можу сказати, що все добре"

Артистка вже багато років бореться зі злоякісною пухлиною головного мозку четвертої стадії.

Донька російської акторки Анастасії Заворотнюк – Анна – вкрай рідко щось розповідає про стан здоров'я тяжкохворої мами.

Тим не менш, користувачі засипають дівчину запитаннями, як же ж почувається онкохвора артистка і чи є якісь покращення. У своєму Instagram Анна зробила виняток та відповіла на одне з таких запитань. Донька Заворотнюк зізналась, що її мама тяжко хворіє і поки немає жодних покращень. Тим не менш, Анна запевняє, що стан не погіршується, а лишається стабільним.

"Не можу сказати, що все добре, але стан стабільний", - коротко відповіла Заворотнюк-молодша.

Допис доньки Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Зазначимо, 2019 року стало відомо, що Анастасія Заворотнюк тяжко хворіє. Тривалий час було невідомо, від чого ж саме страждає акторка. Лише 2020 року оприлюднили, що в артистки діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк перебуває в базі сайту "Миротворця" за те, що незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Донька акторки Анна не давала коментарів щодо розв'язаної РФ війни в Україні. Однак декілька разів у своєму фотоблогу дівчина писала, що хоче, аби скоріше настав мир.

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